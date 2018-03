"Mesajul meu de astazi este un apel la solidaritate si unitate, valori pe care avem nevoie sa le redefinim la nivelul societatii. 'La multi ani' femeilor din Romania si din intreaga lume!", a transmis Dancila.

Ea a subliniat ca 8 Martie este ziua in care este celebrata femeia, ''atat din perspectiva statutului si rolului in societate, cat si din cea personala: mama, fiica, sotie, sora".



"De la stabilirea Zilei Internationale a Femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, si pana in prezent, au avut loc multe transformari care au adus schimbari in bine in ceea ce priveste exercitarea drepturilor femeilor. Provocarile sociale si economice din ultimii ani au scos in evidenta rolul important pe care femeile il au in societate. Femeile asigura o parte tot mai semnificativa a fortei de munca in societatea noastra si continua sa joace, aproape in aceeasi masura ca in trecut, rolul traditional in familiile lor. Noile cercetari confirma castigul economic si social al participarii egale a femeilor pe piata muncii si contributia lor esentiala la bunastarea generala, o constatare care, spun eu, legitimeaza accesul crescand al femeilor la functii importante in stat, tendinta la care s-a aliniat si Romania. Si as da aici chiar exemplul Guvernului pe care il conduc, in care ma bucur sa colaborez cu nu mai putin de opt doamne ministru", a adaugat Dancila.

Premierul a aratat ca Romania se implica activ in eforturile internationale de promovare a egalitatii de gen

"Egalitatea intre barbati si femei constituie, asadar, un pilon al societatilor coezive, creatoare, orientate spre viitor. Romania se implica activ in eforturile internationale de promovare a egalitatii de gen. Un exemplu practic este recenta campanie UN Women 'HeForShe', care are drept scop implicarea barbatilor prin luarea de atitudine si promovarea actiunilor in favoarea egalitatii de gen, de combatere a violentei impotriva femeilor. Ca prim-ministru, sustin cu fermitate aceasta miscare de solidaritate din convingerea ca egalitatea de sanse este parte a respectarii drepturilor omului, iar oprirea violentei impotriva femeilor este imperativa. Acest lucru m-a mobilizat in cursul activitatii mele ca europarlamentar, cand am facut parte din Comisia pentru Drepturile Femeilor si Egalitate de Gen, si ma va mobiliza in continuare. Mi-am inceput mandatul de prim-ministru cu un set de masuri legislative menite sa combata violenta in familie. Urmaresc personal dezbaterile si voi fi foarte atenta cum vor fi puse in practica aceste masuri", a mai spus Dancila, potrivit Agerpres

Ea a mentionat ca "implicarea de gen si egalitatea de sanse sunt principii mai solide decat diferentele ideologice sau de opinii, ca valori precum solidaritatea si umanitatea constituie fundamente ale proiectelor publice in jurul carora putem sa coagulam resurse si energii".