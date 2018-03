Cel care i-a alertat pe jandarmi a fost paznicul unitatii de invatamant.

''Jandarmii damboviteni aflati in patrulare in zona institutiilor de invatamant au intervenit astazi, 8 martie, la un liceu din municipiul Targoviste. Acestia au fost sesizati de agentul de paza cu privire la faptul ca mai multi elevi practica jocuri de noroc intr-o sala de curs. Jandarmii s-au deplasat in zona indicata, iar in urma verificarilor efectuate a reiesit faptul ca 3 elevi de clasa a XII-a, aflati in timpul recreatiei au jucat barbut pe sume modice de bani'', precizeaza IJJ Dambovita, in cadrul unui comunicat.

Elevilor li s-au intocmit procese-verbale de constatare a contraventiei pentru fapta de ''organizare si participare la jocuri de noroc'', valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 1.250 lei.