"Comunitatea internationala celebreaza anual, la 8 martie, Ziua Internationala a Femeii, pentru a marca realizarile sociale, economice si politice ale femeilor.

Aceasta zi reprezinta, in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, un prilej pentru a reflecta asupra progreselor realizate in promovarea rolului femeilor in societate si recunoasterea contributiei lor pentru dezvoltarea societatii moderne. Este, totodata, o recunoastere a drepturilor femeilor pentru care generatii de femei au luptat cu convingere si tenacitate si o condamnare neechivoca a discriminarii si violentei care isi fac inca simtita prezenta in lume.

Ziua de 8 Martie este totodata un prilej de a reafirma angajamentul Romaniei pentru promovarea drepturilor femeilor si eliminarea discriminarii de gen. Romania recunoaste ca dezvoltarea durabila si armonioasa a societatilor noastre nu se poate realiza decat cu deplina participare a femeilor. La nivel international, tara noastra sustine realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila, inclusiv a celui privind egalitatea de gen.

Adresam, cu acest prilej, multumirile si aprecierea noastra tuturor femeilor din Romania, pentru devotamentul si daruirea lor si ne exprimam recunostinta noastra fata de contributiile lor remarcabile la imbunatatirea societatii noastre si a lumii in care traim.

Ministerul Afacerilor Externe adreseaza tuturor femeilor din Romania un calduros La Multi Ani!", mentioneaza sursa citata.