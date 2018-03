Barbatul a urmarit-o pe tanara pana in scara blocului si acolo ar fi inceput sa o atinga in zonele intime.

"La data de 01.03.2018, in jurul orelor 13.05. – 13.10., inculpatul M.C. a urmarit-o pe persoana vatamata, in varsta de 13 ani, pana in scara blocului din str. Logofat Dan nr. 2, sectorul 2, mun. Bucuresti, unde, la parter, a agresat-o sexual, respectiv a atins-o cu mana in zona intima, in zona organelor genitale si a incercat sa-i introduca mana in pantaloni, incalcand astfel si pedeapsa complementara a interdictiei de a se afla in municipiul Bucuresti pentru o perioada de 5 ani, pedeapsa complementara definitiva prin Decizia Penala nr. 1999/20.10.2011 a Curtii de Apel Bucuresti. Facem precizarea ca inculpatul a fost eliberat la data de 19.10.2017, in temeiul Legii nr. 169/2017”, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului, potrivit Mediafax.

Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile si este cercetat pentru agresiune sexuala si neexecutarea sanctiunilor penale.