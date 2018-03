"La multi ani si tot binele din lume pentru toate doamnele, domnisoarele - fiicele, sotiile, surorile si , mai ales, pentru mamele noastre.

Ps - revazand aceasta fotografie am un gand special pentru toate doamnele care atunci au fost alaturi de mine si familia mea la Sala Palatului - a fost cel mai emotionant moment din viata mea politica", a scris Victor Ponta pe Facebook.

"Doamnelor si domnisoarelor, 8 Martie sa va daruiasca soare in viata si zambete pe chip. La multi ani!", a transmis fostul presedinte Traian Basescu.

"Astazi si in fiecare zi, sa fiti iubite, apreciate si, mai ales, s-aveti motive de zambete pretioase", a scris Eugen Tomac, tot pe Facebook.



"«Multumesc iubita mama, Steaua mea din zori de zi/Fara tine-mi este teama, Ca planeta s-ar raci..».

La multi ani, mama!! Multumesc pentru cum ne-ai crescut pe noi, cei patru copii, si pentru cum iti iubesti toti nepoteii. Pentru toate mamele din tara, un gand sincer de sanatate, implinire, vesti bune! Pentru toate doamnele si domnisoarele, o raza de soare si o floare proaspata din primavara!", a transmis Gabriela Firea.

"Astazi va propun sa ne gandim si la femeile extraordinare care acum mai bine de 100 de ani aveau curajul sa se ridice impotriva sistemului si a prejudecatilor, sa ceara drepturi echivalente cu cele ale barbatilor pentru a trai intr-o lume a egalitatii de sanse.

Lupta lor trebuie pretuita si continuata.

Tema ONU sub care sta anul acesta Ziua Internationala a Femeii este: 'Acum e momentul: activistii urbani si rurali transforma viata femeilor'. Avem asadar, datoria sa ne gandim la toate femeile, sa cautam solutii pentru a le imbunatati viata, pentru a le ajuta.

Dragele mele, va doresc sa fiti mai bune, mai solidare, mai puternice si sa nu va lasati date la o parte!

La multi ani, dragele mele doamne!", arata Raluca Turcan intr-un mesaj.



"8 Martie, o zi speciala in care daruim cu placere flori femeilor si le aratam, o data in plus, respectul si pretuirea noastra. La multi ani!", a scris Klaus Iohannis pe Facebook.