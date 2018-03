"De asemenea, producatorii au informat despre faptul ca aparitita unor discontitunitati in procesul de fabricatie a imunoglobulinei sunt cauzate in special de lipsa materiei prime. Autoritatile romane vor lua in calcul intentia de a stabili, impreuna cu reprezentantii producatorilor de derivate din plasma, procedurile si conditiile in care se poate colecta plasma de la donatori romani pentru a fi folosita ca materie prima de catre companiile producatoare de imunoglobulina.



Prin asigurarea materiei prime, Romania poate reduce considerabil costurile de achizitie a acestor produse si ar asigura continuitatea produselor pe piata.



In urma declansarii Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, aproximativ 70 de state au achiesat la acest sistem si cauta solutii pentru a spijini Romania. Ministerul Sanatatii va centraliza toate propunerile pe care le va primi, in vederea achizitionarii prin Compania Nationala UNIFARM S.A a cantitatilor de imunoglobulina necesare pentru tratamentul pacientilor cu imunodeficienta primara pentru o perioada de doua luni", mai precizeaza sursa citata.