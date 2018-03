Potrivit Executivului comunitar, au fost inregistrate progrese limitate cu privire la respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor, educatie, tratamentul ambulatoriu, administratia publica si prioritizarea investitiilor publice. Nu au fost inregistrate progrese in ceea ce priveste salariul minim, varsta de pensionare si cadrul fiscal. In schimb, au fost inregistrate unele progrese cu privire la achizitiile publice, combaterea muncii nedeclarate si combaterea platilor informale in sistemul de sanatate.



"Masurile legislative adoptate in 2017 au inversat progresele substantiale in anul anterior cu privire la consolidarea guvernantei corporative a companiilor de stat, ceea ce indica o revenire semnificativa asupra reformelor anterioare", se arata in raportul Comisiei Europene.

In 2018, tara trebuie sa depuna un efort fiscal-bugetar notabil, in conformitate cu cerintele componentei preventive a Pactului de stabilitate si de crestere si sa asigure aplicarea integrala a cadrului fiscal-bugetar. De asemenea, trebuie consolidata respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor si combatuta munca nedeclarata, inclusiv prin utilizarea sistematica a controalelor integrate.

Cea de-a doua recomandare specifica de tara viza consolidarea politicilor de activare cu tinte specifice si serviciile publice integrate, adresandu-se cu predilectie grupurilor celor mai indepartate de piata muncii. Tara trebuie sa adopte legislatia privind egalizarea varstei de pensionare pentru barbati si femei si sa instituie un mecanism transparent de stabilire a salariului minim, in consultare cu partenerii sociali. De asemenea, este necesara imbunatatirea accesului la un invatamant general de calitate, in special pentru copiii romi si pentru aceia din zonele rurale. In domeniul sanatatii, Romania trebuie sa favorizeze tratamentul ambulatoriu si sa combata platile informale, scrie Agerpres.

Potrivit evaluarii Comisiei, Romania a facut progrese limitate cu consolidarea politicilor de activare cu tinte specifice si serviciile publice integrate, dar nu a facut progrese in egalizarea varstei de pensionare pentru barbati si femei si nici in instituirea unui mecanism transparent de stabilire a salariului minim. Pe de alta parte, au fost realizate progrese limitate in ceea ce priveste imbunatatirea accesului la un invatamant general de calitate precum si cu privire la tratamentul ambulatoriu. De asemenea, au fost inregistrate unele progrese cu privire la combaterea platilor informale.

Cea de-a treia recomandare specifica de tara facuta Romaniei era sa adopte legislatia care sa asigure existenta unui corp al functionarilor publici profesionist si independent, recrutat pe baza unor criterii obiective. De asemenea, tara trebuie sa consolideze ierarhizarea in functie de prioritati a proiectelor de investitii publice si pregatirea acestora si sa asigure in timp util punerea in aplicare integrala si sustenabila a Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

Potrivit evaluarii Comisiei, Romania a facut progrese limitate cu adoptarea legislatiei care sa asigure existenta unui corp al functionarilor publici profesionist si independent precum si cu privire la consolidarea ierarhizarii in functie de prioritati a proiectelor de investitii publice si pregatirea acestora. Unele progrese au fost facute cu privire la punerea in aplicare a Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice.



In urmatoarea perioada, Consiliul European ar urma sa discute concluziile care reies din fiecare raport de tara. Ulterior, Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre cu privire la rapoartele de tara. Pana la mijlocul lunii aprilie statele membre sunt asteptate sa raspunda la provocarile identificate in programele lor nationale de reforma si programele de convergenta. Pe baza tuturor acestor surse, Comisia isi va prezenta propunerile pentru noi recomandari specifice de tara la finele primaverii, in care vor fi mentionate provocarile principale care trebuie solutionate de fiecare tara.