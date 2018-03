Potrivit unei sesizari postate pe siteul "mycluj", apartinand Primariei Cluj-Napoca, fiica pensionarei cere municipalitatii ajutorul pentru a rezolva aceasta situatie.

"Buna ziua. In calitate de pensionar, mama mea beneficiaza de transport in comun gratuit. Incepand cu acest an, abonamentele gratuite s-au eliberat sub forma de carduri. Din motive personale si religioase, mama mea nu accepta sa utilizeze niciun fel de card. Am facut solicitare catre cei de la RATUC sa ii elibereze un abonament pe suport hartie ca si pana acum, dar raspunsul lor a fost negativ. Avand in vedere ca este un drept pe care il are, dar de care nu poate beneficia din acest motiv, va rog suportul dumneavoastra pentru rezolvarea acestei probleme", se arata in postarea de pe siteul mycluj.e-primariaclujnapoca.ro.

Potrivit purtatorului de cuvant al Primariei Cluj-Napoca, Mirela Ogrutan, sesizarea a fost redirectionata Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, deoarece doar aceasta institutie are capacitatea de a gasi o solutie pentru respectiva problema.

Incepand din 2018, pensionarii din Cluj-Napoca primesc in loc de abonament de hartie unul sub forma de card, ca urmare a introducerii, cu mai multe luni in urma, a unui nou sistem de ticketing.

Prin introducerea cardurilor de calatorie, care vor inlocui in scurt timp toate abonamentele pe suport de hartie, municipalitatea va putea avea si o evidenta a numarului de calatorii efectuate de diferitele categorii de persoane, deoarece acestea, chiar daca au un abonament gratuit, sunt obligate sa valideze calatoria la urcarea in autovehiculul de transport in comun.

Abonamentele oferite pensionarilor de municipalitatea din Cluj-Napoca sunt subventionate in proportie de 100%.

Sursa: Agerpres.