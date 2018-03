"Observam in unele discursuri politice si mediatice o tot mai mare grija fata de soarta unor inculpati si condamnati penal care sunt, evident, deranjati ca sistemul judiciar isi face treaba in ceea ce ii priveste tulburandu-le linistea si afectandu-le bunastarea. Se incearca in mod fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii. Dimpotriva, procurorii sunt de aceeasi parte a baricadei cu cei care vor aplicarea legii, iar de cealalta parte se afla cativa indivizi certati cu legea care au tot interesul sa decredibilizeze justitia. (...) Constitutia Romaniei nu face nicaieri vorbire despre dreptul la liniste al celor care incalca legea. Legea fundamentala prevede explicit ca nimeni nu este mai presus de lege, ca cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari", a spus Iohannis, la bilantul Ministerului Public pe anul 2017.

El a subliniat ca magistratii sunt cei care trebuie sa se asigure ca aceste dispozitii constitutionale se aplica, astfel incat societatea romaneasca sa aiba certitudinea ca democratia se consolideaza si ca viitorul sau european nu este pus in pericol. El a punctat, in context, ca este obligatorie existenta unui cadru normativ clar si predictibil, in care orice magistrat isi desfasoara activitatea independent si eficient, fara sa fie supus vreunei "comenzi din partea unei majoritati politice conjuncturale si vremelnice".

"Asigurarea unui proces corect, infaptuirea unei justitii drepte, nevoia de locuri de detentie care sa asigure conditii civilizate sunt de necontestat si tin de respectarea unor drepturi umane fundamentale. Din pacate, acum nu se discuta despre chestiuni de fond, care pot fi in mod cert imbunatatite, ci se incearca intimidarea celor care aplica legea. In acest context, cu atat mai important este ca magistratii sa nu uite niciun moment rolul esential pe care il au nu doar in infaptuirea actului de justitie, ci si ca reper de responsabilitate si moralitate in societatea romaneasca", a afirmat seful statului.

Presedintele a sustinut ca erorile, daca exista, trebuie corectate cu celeritate.

"Daca se fac greseli, cei responsabili trebuie sa fie trasi la raspundere, iar acolo unde se constata abuzuri, sanctiunile trebuie aplicate urgent si cu severitate", a aratat Iohannis.

Iohannis a precizat ca cea mai buna aparare impotriva oricaror incercari de denigrare a unei profesii este asigurarea unui standard inalt de etica si profesionalism si rezolvarea eficienta a acelor probleme punctuale care sunt "inevitabile in orice domeniu".