Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Generala de Pasapoarte si Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consulat, cu sprijinul Companiei Nationale Imprimeria Romana au conceput un sistem de notificare a cetatenilor, cu scopul de a eficientiza procesul de eliberare a pasapoartelor.

Prin acest sistem, autoritatile isi doresc sa ii incurajeze pe romani sa se programeze din timp, pentru a evita timpul mare de asteptare.

"Pasaportul dumneavoastra va expira in curand. Pentru reinnoire, programati-va online pe epasapoarte.ro (Romania) sau econsulat.ro (strainatate)", va fi mesajul pe care il vor primi romanii prin SMS.

In luna martie, toti cetatenii carora le-a expirat pasaportul in ultimele 6 luni, vor primi un astfel de SMS de notificare.

"Sistemul informatic a fost pus la dispozitie de integratorul proiectului Sistemul Informatic Integrat de Management al Documentelor de Calatorie – E-Pass, Compania Nationala Imprimeria Nationala, in urma unei proceduri de achizitie derulata prin SEAP.

Printre demersurile initiate de MAI si MAE pentru simplificarea procedurilor de obtinere a pasaportului si de reducere a aglomeratiei de la structurile de pasapoarte, care se inregistreaza mai ales vara, se numara interconectarea sistemelor informatice ale celor doua ministere, masuri pe linie legislativa (ex. proiectul de lege pentru cresterea valabilitatii pasapoartelor),de resurse umane (ex. incadrarea de personal din sursa externa pentru serviciile de pasapoarte) precum si organizarea uneicampanii de constientizare a cetatenilor cu privire la necesitatea de a-si face pasaport din timp pentru a evita aglomeratia din perioada concediilor. Sloganul campaniei este ”Anul are 12 luni, nu astepta vara! Documentele de calatorie pot fi facute din timp”, se arata intr-un comunicat de presa al MAI.