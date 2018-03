Procurorul general Augustin Lazar a declarat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca prevederile constitutionale si legale asigura, in prezent, independenta operationala a procurorilor in luarea deciziilor si impiedica imixtiuni sau ingerinte ale altor autoritati din afara puterii judecatoresti.

"Procurorii se bucura de statutul de magistrat care le confera in activitatea judiciara respectul si autoritatea cuvenite, iar, in contrapondere, le atrage si o mare responsabilitate. Atentia publica permanent si uneori insistent orientata catre munca procurorilor a impus, alaturi de responsabilizarea amintita, asumarea unei conduite integre, a unei tinute etice inalte care sa faciliteze acceptarea de catre societate fara rezerve a produsului activitatii Ministerului Public. In anul 2017, procurorii si-au indeplinit cu profesionalism atributiile legale, actionand pentru apararea ordinii de drept si pentru protectia drepturilor si libertatilor cetatenesti. Prevederile constitutionale si legale asigura in prezent, in mod practic si efectiv, independenta operationala a procurorilor in luarea deciziilor in activitatea judiciara si impiedica imixtiuni sau ingerinte ale altor autoritati din afara puterii judecatoresti", a spus Lazar.