Adolescentul venise la magazin cu gandul sa fure, asa ca a strans-o pe vanzatoare de gat si a sustras din sertar suma de 75 de lei.

“Politistii Postului de Politie Cuzaplac au identificat si prins, luni, un minor de 17 ani, banuit ca a talharit o femeie din comuna Cuzaplac. Fapta a fost comisa in jurul orei 11.00, intr-un magazin de pe raza comunei. In fapt, la data mentionata, Politia a fost sesizata de o femeie din comuna Cuzaplac despre faptul ca, in timp ce se afla la serviciu, un tanar a strans-o cu bratul de gat, iar dintr-un sertar a sustras suma de 75 de lei, dupa care a parasit locul faptei”, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj, potrivit Stirileprotv.

Tanarul, minor, a fost prins de politisti si retinut pentru 24 de ore. El urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Jibou, cu propunere de arestare preventiva.

″In baza ordonantei de retinere emisa de politisti, minorul a fost retinut pentru 24 de ore si depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Salaj. Astazi va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Jibou cu propunere de arestare preventiva sub aspectul comiterii infractiunii de talharie”, informeaza IPJ Salaj.