Fetita din comuna Schela ar fi fost lasata nesupravegheata de parintii care plecasera de acasa.

Mama fetei le-a declarat politistilor ca, odata ajunsa acasa, a vazut ca fetita nu isi mai poate tine echilibrul, asa ca a sunat la 112.

"Am intervenit cu un echipaj de ambulanta in cazul unui copil, o fetita din Schela, care, pe fondul ingestiei accidentale de alcool, a intrat in coma etanolica", informeaza medicul Domnica Ursu, din Serviciul Judetean de Ambulanta Galati.

"Eu eram plecata la magazin, iar sotul taia lemne aproape la un vecin. Cand am ajuns acasa am gasit-o pe fata langa masa; era in patru labe, nu stiam ce are, dar apoi am vazut ca lipseste vin din sticla si ne-am dat seama ce s-a intamplat. Mergea impletnicita...da. Asa a fost ceasul... in loc de suc a fost vin", a declarat Ileana Andone, mama copilei, potrivit Stirileprotv.

Fetita a fost internata si spital si, in prezent, starea ei este stabila.

"La noi a ajuns in stare euforica, prezenta o alcoolemie de 1 la mie, care este periculoasa pentru copii. Nu a avut nevoie de spalaturi pentru ca a varsat de mai multe ori", a anuntat medicul de la Spitalul de Copii Galati, Silvia Dinescu.

Directia Generala pentru Protectia Copilului Galati a demarat o ancheta pentru a stabili daca este vorba despre neglijenta parintilor sau despre un accident nefericit.

"Este vorba despre o fata de 5 ani si 9 luni care, iar din primele date reise ca ar fi baut accidental vin dintr-o sticla de suc. Ea provine dintr-o familie numeroasa, mai are inca sase frati, fiind cea mai mica. Din discutiile avute cu asistentul social din comunitate reiese ca nu este o familie cu probleme, parintii nefiind cunoscuti ca si consumatori de alcool. In urma anchetei se va stabili daca a fost vorba despre neglijenta sau de o intamplare nefericita”, a declarat directorul adjunct al DGASPC Galati, Ciprian Groza.