Un geamantan greoi plin de haine nu este in niciun caz o optiune pentru un sejur scurt. Asa ca, mai jos vei gasi o lista de obiecte esentiale care nu ar trebui sa iti lipseasca atunci cand pleci intr-un city break.



Hainele si accesorii esentiale

3 perechi de lenjerie intima

2 tricouri

3 perechi de sosete

2 tricouri sau 2 bluze cu maneca lunga

un pulover

Fara sa pui la socoteala hainele cu care esti imbracat la plecare, gandeste-te la lucrurile de baza de care vei avea nevoie intr-un sejur de 3 sau 4 zile si nu te grabi cu hainele sau cu accesoriile preferate. Mai precis, porneste cu lenjeria de corp. Adica, vei avea nevoie de:Apoi, in functie de vreme, alege:Nu uita sa impachetezi si o punga de plastic pe care o vei folosi sa iti pui deoparte hainele folosite sau murdare, fara sa ocupi in plus spatiul sau sa sifonezi lucrurile curate.

Urmeaza accesoriile care, oricat de mici, iti vor face viata mai usoara.



o pereche de ochelari de soare cu lentile polarizate pentru tot timpul pe care il vei petrece in aer liber (indiferent de anotimp)

cu lentile polarizate pentru tot timpul pe care il vei petrece in aer liber (indiferent de anotimp) dopuri de urechi pentru o noapte cu un somn linistit, mai ales daca te cazezi intr-o zona centrala

pentru o noapte cu un somn linistit, mai ales daca te cazezi intr-o zona centrala o umbrela care sa incapa in rucsac.

care sa incapa in rucsac. daca te cazezi la un hostel, este bine sa ai un lacat cu cifru pentru a te salva de potentiale neplaceri

Mini articolele de ingrijire personala

Aici trebuie sa retii regulile companiilor aeriene; aproape toate lichidele, articolele cu aerosol sau gelurile trebuie sa fie mai mici de 100 ml si impachetate intr-o punga de plastic transparenta. Acest pas este important de retinut ca sa eviti sa fii oprit inainte de imbarcare, mai ales daca esti in intarziere.

Asa ca, deodorantul, gelul de dus si pasta de dinti trebuie sa fie sub 100 ml, iar din categoria cosmetice le poti lua in bagajul de mana doar pe cele care nu sunt lichide, de exemplu fardurile sau rujul.

Gadgeturi, ca sa treaca timpul altfel

Daca vrei sa ramai conectat la retelele de socializare, pregateste-te cu cateva gadgeturi. Telefonul personal este evident primul lucru la indemana dar si mai important este sa nu ramai cu el descarcat.

Asa ca, pentru a folosi fara intrerupere (si fara dependenta de priza din hotel) aplicatii utile care te ajuta sa te descurci intr-un oras nou sau sa faci research-uri de ultim moment, ia cu tine o baterie externa. Este un ajutor ideal pentru o zi lunga in care pleci in descoperirea orasului. In plus, o vei folosi si daca iti aduci tableta sau e-readerul, pentru momentele in care trebuie sa faci naveta.

Poti lua si un card de memorie separat pe care sa stochezi amintirile de vacanta si casti, daca ai un playlist de calatorie.



Prin urmare, trebuie sa faci cateva compromisuri in ceea ce priveste varietatea lucrurilor pe care sa le impachetezi. Pentru un city break, insa, prioritare sunt obiectele tale de baza. Apoi, nu mai ramane decat sa te distrezi.