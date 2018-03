Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, un echipaj SMURD s-a deplasat marti dimineata, la un bloc de pe strada Fratii Bobescu din municipiul Craiova, dupa ce o femeie a cazut de la etajul noua, noteaza News.ro.

Medicii au inceput resuscitarea victimei, reusind in cele din urma sa o intubeze si sa o transporte la Spitalul Judetean Craiova. Femeia a suferit in urma caderii o trauma craniana si se afla in coma de gradul III-IV.

Victima are 31 de ani si este din judetul Constanta. Ea locuieste cu concubinul ei intr-un apartament la etajul noua al blocului respectiv.

In urma primelor cercetari, anchetatorii au stabilit ca barbatul respectiv dormea in momentul in care ea s-a aruncat de la etaj. Totul a fost observat de un vecin, care a alertat autoritatile.

Politistii continua investigatiile pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut evenimentul.