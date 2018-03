Elena Udrea a afirmat ca momentan este cazata la hotel, insa curand va fi nevoita sa gaseasca o solutie, intrucat "nu iti poti permite aici ce iti permiti in Romania", sustine fostul ministru al Turismului, potrivit stirileprotv.ro.

"Eu nu inteleg isteria cu fugitul. Daca plecam in vacanta sau veneam sa vizitez prieteni, e fix acelasi lucru. Nu ma ascund. Daca stiam ca sunt asa interesante pozele, puneam chiar eu de la inceput. Concluzia este ca nebunia cu fuga este facuta probabil sa incerce sa acopere scandalurile reale cu care va confruntati la Bucureti si pe care le-am vazut si eu aici", a mai spus ea la Romania TV.

Chestionata daca se va intoarce in tara in cazul in care va primi o condamnare, Elena Udrea a raspuns: "De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv? Sa ne gandim ca o sa am parte de o judecata corecta de judecatori care nu au fost pusi de Coldea si ma refer la Ionut Matei si intr-o astfel de situatie nu pot sa fiu decat achitata. Eu la asta ma gandesc. Imi da sperante ca Orban a fost achitat. Avea acuzatie ca ceruse bani, imi aduce mari sperante ca in doua dosare in care sunt acuzata ca am primit bani si eu voi fi achitata".

