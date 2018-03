"Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie nu se preconizeaza sa intre nicio fiola de imunoglobulina in tara. Pentru aprilie sunt niste promisiuni, dar eu nu mai cred in aceste promisiuni. Prin urmare, am informat Cabinetul prim-ministrului in cursul zilei de astazi si am primit acceptul sa declansam aceasta procedura. Aceasta procedura este practic o alerta la nivel european prin care solicitam cantitati de imunoglobulina pentru Romania. Adica aceasta solicitare a noastra pe care am facut-o IGSU se publica intr-un sistem electronic la nivel european al mecanismului si statele care au acces la acest sistem ne pun la dispozitie cantitatile pe care dansii le au in tara. Eu am aflat sambata aceasta informatie si va spun sincer ca nu mi-a venit sa cred. Eu am avut in 14 februarie o intalnire cu distribuitorii si promisiunile erau altele. Sunt foarte multi pacienti care in acest moment au nevoie", a afirmat demnitarul, la Antena 3.

Potrivit acesteia, declansarea acestui mecanism era absolut necesara.

"Am inceput inca de acum doua saptamani sa cerem date din tarile partenere. Din pacate, nu am gasit raspunsul necesar acolo unde am cautat. Avem inca solicitari trimise la diferite ambasade. Nu au avut probabil timpul fizic sa ne raspunda la acele solicitari, dar am considerat ca nu mai avem timp", a spus Pintea.

Ea a afirmat ca lunar Romania are nevoie de 5.000 de fiole de imunoglobulina de 2,5 miligrame.

"Saptamana aceasta avem intalniri cu producatorii. Cu distribuitorii ne-am intalnit. Sper sa ajungem la un numitor comun pentru ca nu as vrea ca aceasta situatie sa treneze. (...) La MS suntem de doua saptamani in celula de criza si incercam sa gasim solutii. Este intr-adevar o situatie disperata pentru ca sunt foarte multi pacienti care nu au facut tratament de multa vreme", a sustinut reprezentantul MS.