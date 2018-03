”Pot doar sa confirm ca este o crima urmata de o sinucidere, cel mai probabil in baza unei relatii personale, dar asta este treaba anchetatorilor sa afle. In cursul acestei dimineti am constituit o echipa care va merge la Slatina si va analiza circumstantele in care s-a produs incidentul, din punctul nostru de vedere. Cat mai rapid sper sa avem si primele informatii, cel mai probabil in aceasta dupa amiaza. Am discutat cu managerul institutiei, care m-a asigurat ca actul medical nu a fost afectat, pacientii au fost izolati si nu au aflat prea multe. Din pacate, personalul medical din tura de noapte a fost cu adevarat socat si au fost schimbati cu totii din tura”, a declarat Sorina Pintea, la Realitatea TV.

Un infirmier si-a injunghiat o colega in noaptea de sambata spre duminica, apoi s-a sinucis. Cei doi se aflau in timpul serviciului, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina.

Surse judiciare au anuntat ca barbatul de 56 de ani si femeia de 46 aveau o relatie de mai mult timp, iar barbatul ar fi injunghiat-o pe asistenta cu 11 lovituri de cutit in zona gatului si hemitoracelui, dupa care s-a sinucis, taindu-si venele si sectionandu-si gatul.