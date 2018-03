Totul s-a petrecut pe sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, in jurul orei 1:00 dimineata. Managerul Catalin Rotea este de parere ca a existat un conflict "probabil de natura personala" intre cei doi angajati, care s-au incuiat intr-o sala de tratamente.

Ambele persoane aveau mai mult plagi prin injunghiere, potrivit Digi24.

Niciunul dintre cei doi angajati nu a dat semne de comportament ciudat, astfel ca managerul spitalului nu isi poate explica incidentul.

Cea care a descoperit trupurile celor doi este o asistenta, care se afla in tura de noapte si a observat ca usa este blocata. A cerut ajutorul autoritatilor, care au spart usa si au intrat in sala de tratemente in jurul orei 2:30.

Managerul a dispus inlocuirea turei, astfel incat personalul medical sa nu fie afectat de socul psihic. Pacientii nu au fost informati in legatura cu ceea ce s-a intamplat.

Surse judiciare au anuntat ca barbatul de 56 de ani si femeia de 46 aveau o relatie de mai mult timp, iar barbatul ar fi injunghiat-o pe asistenta cu 11 lovituri de cutit in zona gatului si hemitoracelui, dupa care s-a sinucis, taindu-si venele si sectionandu-si gatul.