Vedeta a pozat alaturi de presupusul sau iubit, cantaretul de muzica grime Skepta, in varsta de 35 de ani, pentru coperta revistei GQ.

''Aceasta este calea cea noua, asa ar trebui sa fie si asa ar trebui sa ramana. Noi nu suntem o tendinta'', a declarat ea cu privire la faptul ca pe coperta publicatiei apar doua vedete de culoare, potrivit Agerpres.

Vedeta in varsta de 47 de ani a adaugat ca ''acest sezon va fi primul in care atat de multe femei de culoare vor aparea in campaniile unor marci consacrate''.

In opinia sa, pana acum femeile de culoare au fost incluse in prezentari de moda, insa prea putin in campaniile publicitare. Ca urmare, vedeta a adresat un apel modelelor de culoare din industria frumusetii explicandu-le ca ''uneori, oamenii sunt atat de implicati in afacerile lor incat habar nu au ce face persoana care pozeaza. Asa ca trebuie sa le dam un mic ghiont si sa le spunem: 'Aceasta este doar o aluzie prieteneasca'. Si apoi, dupa cateva aluzii prietenesti, da, incepe sa devina o declaratie''.



Naomi Campbell si Skepta, care au pozat nud pentru coperta revistei, au abordat si tema miscarii #MeToo. ''Multa vreme, barbatii nu au respectat femeile. (...) Acum o facem'', a spus rapperul care a marturisit ca o persoana de sex feminin care i-a devenit manager i-a schimbat viata.

''Acum, internetul a dat fiecaruia o voce'', a declarat Skepta. ''Femeile isi inteleg puterea, se intampla in fiecare domeniu din industria divertismentului... Acum, cred ca vor exista mai multi rapperi si artisti care-si vor lua manageri femei'', a spus artistul in cadrul interviului care va fi publicat in numarul din aprilie al GQ.