Neintelegerile ar fi pornit de la cateva imagini deocheate cu care victima o ameninta pe una dintre agresoare cu publicarea.

Incidentul dintre cele trei eleve ale Liceului Tehnologic Puiesti a avut loc pe data de 22 februarie si a fost surprins cu ajutorul unui telefon mobil, de o alta eleva care le insotea pe agresoare.

Conducerea liceului s-a sesizat si a mentionat ca atat cele doua agresoare, cat si cea care filma si nu a intervenit sa aplaneze conflictul, vor avea nota scazuta la purtare.

"Da, am vazut si noi filmul si chiar daca bataia nu s-a petrecut in scoala, nu am putut sta indiferenti. Am chemat-o pe diriginta celor doua fete batause si am aflat ca pe 22 februarie, cand a fost filmata bataia, ele nu au fost la scoala, avand absente. Si sa stiti ca sunt eleve problema, nu prea dau pe la scoala, iar cand vin, iese cu scandal. Eu am chemat absolut toti parintii celor implicati la scoala. Si pe ai batauselor, si pe ai fetei batute, si pe ai fetei care a filmat. Ca masurã, voi propune Consiliului Profesoral scaderea notei la purtare a elevelor agresive, celor doua surori, precum si a elevei care a filmat intreaga bataie, in loc sa intervina sa aplaneze conflictul. Voi prezenta propunerea in Consiliul Profesoral, dupa ce voi primi un referat din partea dirigintei celor doua batause, pentru ca nu este normal ce s-a intamplat, repet, nu in scoala, ci in afara ei. Sa stiti ca nici parintii nu se implica, nu le gasesc vina fetelor, ei spun ca cealalta parte e vinovata, dar uitati ce se intampla. Vom fi cu ochii pe elevele acestea problema, sperand sa nu mai aiba loc asemenea scene degradante pentru liceul nostru”, a precizat directoarea liceului, prof. Oana Serchez, potrivit Stirileprotv.