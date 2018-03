Sora barbatului a fost cea care a anuntat disparitia pe 21 februarie.

”Deznodamantul acestei povesti mi se pare absolut halucinant. Cred ca in Romania anului 2018 este incredibil sa mori intr-un spital si sa nu te gaseasca timp de 24 de ore. Spitalul a fost intors cu susul in jos si nu a fost gasit, iar apoi am fost sunati ca a fost gasit mort pe scari. Politia a fost alertata dupa ce s-a verificat spitalul. Mama a cautat pe scarile principale, pe unde stiu apartinatorii sa circule. In rest, asistentele au cautat in alte locuri”

In jurul orei 20.00, mamei i se cere cardul de sanatate pentru a i se face externarea unchiului meu. Mama a refuzat si i-a rugat sa il caute inca o data pentru ca poate este mort in spital. I-au spus ca a fost chemata Politia si ca nu au ce face si au trecut la amenintari cu amenzi de zeci de milioane de lei, care vor veni in posta. Medicul de garda a plecat si a revenit peste cateva minute cu o atitudine schimbata si a indemnat familia sa plece acasa. Am plecat la ora 20.00 si am continuat cautarile prin imprejurimi. In dimineata urmatoare, verisorul meu s-a intors la spital si a constatat ca externarea a fost facuta dupa plecarea noastra, la ora 13.59, o ora la care spitalul nu stia ca pacientul nu este in salon. Verisorul meu a plecat si a incercat sa acceseze camerele de filmat din zona, pentru ca acest spital nu are nicio camera de filmat. A fost sunat apoi si i s-a spus ca a fost gasit decedat”, a declarat nepoata barbatului, potrivit stiridecluj.ro.

Deputatul Emanuel Ungureanu este de parere ca nu se poate trece peste un asemenea episod, fara o schimbare radicala si sustine ca va cere ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, sa doteze toate spitalele cu camere de supraveghere.