Firea a postat, vineri dupa-amiaza, pe Facebook, un mesaj in care tine sa le dea replica celor care au comentat pe tema caciulii ei de blana visinie si le transmite celor care vor sa isi cumpere ca "aveau si pe gri".

"Nu, caciula de blana artificiala visinie din imagine nu costa sute de euro, cum scriu deontologii, ci pana in 20 de euro, si este cumparata de la taraba de langa partia Sorica, din Azuga. Aveau si pe gri, daca doriti", spune Gabriela Firea.



Primarul Capitalei a aparut cu aceasta caciula in urma cu cateva zile, in Piata Constitutiei, unde le-a vorbit jurnalistilor despre modul in care se desfasoara operatiunile de deszapezire si le-a prezentat trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazile Bucurestiului.