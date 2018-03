"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca autoritatile locale au extins perioada de valabilitate a codurilor privind conditiile meteorologice severe, cauzate de ninsori abundente, insotite de viscol, lapovita si vant puternic, pana in data de 4 martie 2018.

Conditii meteorologice severe vor fi inregistrate in partea centrala si de sud a Ucrainei, in regiunile: Cerkasi, Poltava, Harkiv si Sumy – ninsori abundente, insotite de viscol; Mykolaiv, Herson, Dnipropetrovsk, Donetk – ninsori abundente si lapovita; Kirovograd, Zaporojie, Odessa, Sumy, Mykolaiv, Herson, Dnipropetrovsk, Cerkasi, Poltava, Harkiv, Donetk si Lugansk – vant puternic (15-20 m/s), precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, cu formare de polei si gheata.



Circulatia autovehiculelor va fi ingreunata ca urmare a depunerii unui strat considerabil de zapada si gheata pe carosabil. Este posibil ca circulatia auto sa fie restrictionata sau temporar inchisa pe anumite tronsoane de drumuri nationale, fapt ce impune echiparea corespunzatoare a autovehiculelor pentru circulatia in conditii de iarna.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Kiev: +380445009932, +380445009934 si +380445009935, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefoanele de permanenta ale Ambasadei Romaniei In Ucraina: +380936252717; Consulatului General al Romaniei la Cernauti: +380932709260; Consulatului General al Romaniei la Odessa: +380955412788; Consulatului Romaniei la Solotvino: +380682140918", se arata intr-un comunicat.