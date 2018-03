Cadavrul unei romance a fost gasit in autocarul cu care venise in Italia

Andreea Irina Mailat, o romanca in varsta de 30 de ani din Hunedoara a fost gasita moarta joi, in autocarul cu care ajunsese in Italia. Femeia plecase in Padova, Italia, pentru a o inlocui pe un post de ingrijitoare pe o prietena, timp de doua luni.