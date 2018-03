Totodata, la nivelul conducerii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Alba a fost constituita o comisie, care sa supravegheze desfasurarea procedurilor legale in speta, fiind solicitata implicarea organelor de cercetare penala si a Protectiei Copilului Alba.

"Politia s-a sesizat din oficiu, a fost demarat o ancheta fiind inregistrat un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de corupere sexuala a minorilor. Au fost audiate mai multe persoane. Cercetarile sunt in derulare", a mentionat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Alba, comisar Luminita Prodan.

In ceea ce priveste "situatia neplacuta ivita" la Scoala Gimnaziala "Vasile Goldis", ISJ Alba precizeaza ca a luat cunostinta de aspectele sesizate de conducerea unitatii de invatamant si, drept urmare, a constituit o comisie la nivel de inspectorat care sa supravegheze desfasurarea procedurilor legale in speta de fata. "Totodata s-a solicitat implicarea organelor de cercetare penala si a DGASPC Alba. Conducerea ISJ Alba condamna categoric posibilitatea comiterii unor astfel de fapte, iar in cazul in care se va stabili vinovatia vreunui cadru didactic se va respecta legea, care va duce pana la desfacerea contractului de munca, pe langa raspunderea penala a vinovatului", se arata intr-un comunicat remis, vineri, Agerpres.

Parintii mai multor eleve de la scoala generala mentionata au sesizat conducerea unitatii de invatamant cu privire la presupusul comportament "inadecvat" fata de minore al unui profesor.