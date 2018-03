Regula este simpla: parfumul preferat, proaspat cumparat, ramane pe masuta de toaleta. De fapt, ar trebui sa avem doua-trei parfumuri: de zi, de seara si unul cu care sa iesim, din cand in cand, din monotonie. De obicei, uitate intr-un dulap, stau insa si cateva sticlute cu “resturi”: parfumuri pe care le-am folosit candva si din care au ramas cateva picaturi, pe care le pastram ca rezerva sau doar pentru ca ne place sticla.

Nu te grabi sa arunci vechile sticle si nici nu irosi ultimele picaturi. Le poti utiliza in cateva moduri la care nu te-ai gandit pana acum:

1. Amesteca intr-un recipient cu pulverizator cateva picaturi de parfum si putina apa si aplica spray-ul astfel obtinut peste lenjeria de pat, de la cativa centimetri distanta. Vei raspandi un parfum discret nu doar pe pat, ci si in camera.

2. Incorporeaza ultimele picaturi de parfum in crema de corp si foloseste produsul astfel.

3. Aplica putin parfum la suprafata lampilor din living si dormitor. In momentul in care le vei aprinde, caldura degajata va raspandi parfumul in camera. Daca este vorba despre un parfum vechi, nu te teme ca mirosul va fi prea puternic: parfumul isi pierde din tarie, dupa aproximativ un an.

4. Transforma vechiul parfum intr-un odorizant de camera, adaugand cateva betisoare parfumate in sticluta.

5. Pastreaza sticlele de parfum golite pentru diferite aranjamente decorative, nu inainte de a le umple cu flori de camp sau betisoare parfumate.



Si parfumul cel nou poate fi irosit, insa, daca nu este aplicat corect. Iata cum poti evita acest lucru:

6. Ca sa reziste mai multe ore, aplica intotdeauna o lotiune de corp sau un ulei hidratant, inaintea parfumului: crema intrata in piele va incetini evaporarea parfumului si va scoate la iveala notele de mijloc si de baza. Recomandarea este valabila si in cazul barbatilor.

7. Foloseste metoda Estee Lauder: raspandeste parfumul in aer si fa un pas in fata, ca sa treci prin el. Este de preferat sa faci asta inainte sa te echipezi cu toate hainele, rezultatul fiind o parfumare discreta, din cap pana-n picioare.

8. Parfumurile nu au viata lunga sub influenta luminii si caldurii: cel mai bun loc pentru pastrarea sticlutei cu parfum este raftul de pe usa frigiderului.