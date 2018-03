O planta cu valente nutritive deosebite, dar nu intotdeauna suficient cunoscute, este chiar hameiul. Desi nu poate fi consumat ca atare, hameiul este un ingredient esential pentru una dintre cele mai iubite bauturi ale romanilor: berea.

Rolul antioxidant al hameiului este de mult timp recunoscut, iubitorii berii beneficiind indeosebi de acest efect. Dintre cei 35 de compusi fenolici care au fost identificati in bere, aproximativ un sfert se datoreaza prezentei hameiului. Compusii fenolici sunt cei care confera plantelor, legumelor si fructelor proprietati benefice pentru organism.



„Berea este o bautura obtinuta numai din ingrediente naturale: apa, drojdie de bere, cereale si hamei. Supranumit «aurul verde», hameiul este o planta bogata in rasini si uleiuri esentiale, atribute care confera berii aroma si savoare, avand totodata chiar rolul de conservant natural al acesteia. De-a lungul timpului, numeroase cercetari stiintifice au confirmat influenta hameiului din compozitia berii in imbunatatirea calitatii somnului, in diminuarea anxietatii sau a anumitor simptome specifice perioadei post-menopauza. Mai mult, chiar unul dintre studiile realizate in Romania, sub egida Centrului de Studii, a reconfirmat puterea antioxidanta a hameiului, benefica pentru organism”, a declarat dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Hameiul poate imbunatati calitatea somnului

Hameiul poate reduce starile de anxietate

Influenta hameiului asupra reducerii simptomelor perioadei post-menopauza

In combinatie cu cerealele din bere, care sunt bogate in vitamine de tip B, hameiul contribuie la o instalare mai rapida a starii de somnolenta, prin relaxarea vaselor de sange, ceea ce induce somnul. Doua studii experimentale au analizat efectul berii fara alcool asupra somnului pe grupuri de persoane cu un nivel de stres profesional ridicat care au consumat 330 ml de bere cu 0% alcool in timpul meselor de seara, timp de doua saptamani. Calitatea somnului s-a imbunatatit printr-o reducere a timpului de adormire si diminuarea agitatiei din timpul noptii. Rezultatele au fost comparate cu cele dintr-o saptamana in care grupul nu a consumat bere fara alcool in timpul meselor de seara. Timpul pana la instalarea somnului a scazut, de asemenea, vizibil la studenti aflati in perioada stresanta a examenelor si au evaluat calitatea generala a somnului ca fiind mai ridicata decat in saptamana experimentului cand nu au consumat bere fara alcool.In corpul uman, compusii hameiului par sa aiba un anumit efect sedativ, care poate sa influenteze pozitiv starea de anxietate, relaxand organismul. In cazul berii fara alcool, principalul mecanism de actiune al hameiului este acela de a creste activitatea neurotransmitatorului acid gama-aminobutiruc (GABA). Cand creste nivelul de GABA din creier, scade activitatea sa neurala. Cateva studii experimentale au analizat efectul berii cu 0% alcool asupra nivelurilor de anxietate in randul unei populatii stresate, care a consumat 330 ml de bere fara alcool in timpul meselor de seara, timp de 14 zile consecutive. Subiectii si-au evaluat nivelul de stres ca fiind mai scazut dupa ce au baut bere fara alcool timp de doua saptamani comparativ cu o perioada de control in care nu au baut bere fara alcool.Un studiu realizat sub egida Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie a aratat ca adoptarea unui stil de viata sanatos, insotit de activitate fizica regulata si un regim alimentar bogat in vitaminele B sau E, precum si in estrogeni vegetali (fitoestrogeni), poate ameliora simptomatologia asociata perioadei de post-menopauza. Datorita hameiului, care contine un grup foarte important de fitoestrogeni de natura vegetala, berea este un astfel de aliment si poate fi introdusa in dieta zilnica, in cantitati moderate. Astfel, consumul moderat de bere poate diminua bufeurile de caldura asociate starii post-menopauza si poate ameliora peste 65% din simptomele fizice specifice acestei perioade, cum ar fi: durerile musculare, senzatia de oboseala, pielea uscata sau scaderea fortei musculare.

Potrivit unui comunicat remis 9am, beneficiile pentru organism ale berii, aportul de vitamine, fibre si polifenoli pot aparea doar atunci cand este consumata cu moderatie. Un consum moderat de bere inseamna 330 ml/zi in cazul femeilor si 660 ml/zi in cazul barbatilor, cu o concentratie alcoolica de maxim 5%.