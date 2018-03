"Dincolo de simbolistica profunda a martisorului, care marcheaza si trecerea din iarna in primavara si semnificatia protectiva a acestor amulete, barbatii au ocazia de doua ori pe an sa mai spele din pacate si eu ii indemn pe toti sa foloseasca aceste doua ocazii - sa nu considere ca daruirea unui martisor este un automatism sau ceva obisnuit, sa puna tot dragul in acest gest, pentru ca 1 martie si 8 martie sunt cele doua zile pentru doamne si domnisoare, pentru cele care de fapt tin o societate intreaga. Femeia are si primul, si ultimul cuvant. Sunt unii barbati care au senzatia ca ei conduc – nu e adevarat", a declarat social-democratul, citat de dcnews.ro.

Chestionat daca sefa DNA merita un martisor, raspunsul presedintelui PSD a fost: "Orice doamna si domnisoara, orice femeie merita un martisor".