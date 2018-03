Drumurile inchise sunt DN 22, intre Baia si Ovidiu, DN 22A, intre Cataloi si Harsova, DN 22D intre Macin si Caugagia, DN 22F intre Horia si Nalbant, DN 3, intre Cuza Voda si Cobadin, DN 65A, intre Rosiorii de Vede si Turnu Magurele si DN 65 E, intre Furculesti si Bogdana.

Pe de alta parte, se circula cu restrictii de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe urmatoarele sectoare de drum national: DN 22, intre Smardan si Baia, DN 22E, Garvan - I.C. Bratianu, DN 3, intre Cobadin si Murfatlar, si DN 38, intre Agigea si Negru Voda. Circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone este restrictionata pe DN 21A, intre Baraganu si Tandarei, si DN 3, intre Lehliu si Cuza Voda.

In perioada 28 februarie, ora 17:00 - 1 martie, ora 05:00, la nivel national, drumarii au actionat cu 905 autoutilaje si s-au raspandit 2.787,28 tone material antiderapant, scrie Agerpres.



"Facem din nou apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate", precizeaza CNAIR.

Informatii suplimentare privind starea retelei de drumuri nationale pot fi obtinute de la Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/ 264.33.33; 021/ 9360, 0800.800.301, pe pagina de Internet a institutiei si pe paginile de Facebook si Twitter.

Trenuri anulate

CFR Calatori a anulat pana joi, la ora 9:00, un numar de 117 trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizand ca mentine masura de anulare a aproximativ 10% din trenuri, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei.

Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata conditiilor meteo nefavorabile.

Meteorologii au prelungit pana pe 2 martie avertizarile cod galben si cod portocaliu de ger

Prognoza arata ca pana pe 2 martie , va fi cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute in 29 de judete, inclusiv Municipiul Bucuresti, gerul va fi persistent, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade.

In acelasi timp, in 13 judete din Banat, Transilvania si Crisana, valul de frig va persista si se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10 - 15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si va fi ger, mai ales dimineata si noaptea.

Specialistii ANM precizeaza ca, in cursul noptii de vineri spre sambata (2/3 martie) temperaturi sub pragul de ger (-10 grade) se vor inregistra in Moldova, local in Maramures, Transilvania, Muntenia si Dobrogea, precum si pe arii restranse in Oltenia.

Totodata, incepand din noaptea de joi spre vineri (1/2 martie) si pana duminica (4 martie) vor fi intervale cu precipitatii in majoritatea regiunilor, dar mai ales in sud-vestul si sudul tarii. La inceput va ninge, apoi, trecator, vor fi precipitatii mixte si se va forma polei.