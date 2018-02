Fiul barbatului a fost cel care a povestit intamplarea, pe pagina sa de Facebook.

Barbatul, mort in august 2011, a fost amendat cu suma de 500 de lei de Politia Locala din Braila.

"Tanase Petrache (…) la data de 20.02.2018, ora 16, in mun. Braila, pe strada Siretului, in dreptul blocului (…), in calitate de proprietar, avea pus la vanzare auto marca Daewoo Cielo cu numar de inmatriculare (…) pe domeniul public apartinand municipiului Braila, in alte locuri decat cele special amenajate in acest sens”, precizeaza procesul verbal, potrivit obiectivbr.ro.

"Cat de incult poti sa fii… de fapt numai unii din Politia Locala Braila pot face asa ceva… sa dai o amenda unei persoane decedate de aproape 7 ani fara sa faci un minim de verificari??? (…) Da-ti demisia baiatule (n.r. cu referire la la agentul constatator) ca iei o caruta de bani degeaba!

Trebuie sa merg in instanta, totul pe timpul si banii mei, ca sa anulez procesul verbal de constatare, pentru ca mi-a fost adus la cunostinta si nu poate fi anulat de organul constatator. Asta, din cauza incompetentei unuia care nu a facut o verificare de 30 secunde. Poti sa dai amenda unei persoane decedate??? Nu! Facea o minima verificare si aflau ce si cum. Lasa sa fie amenzi la numar!”, a scris fiul barbatului pe Facebook.

Contactati de jurnalisti, reprezentantii Politiei Locale au recunoscut ca au comis o greseala. Acestia au explicat ca agentul constatator a rugat dispecerul sa afle cine este proprietarul masinii. Acesta din urma nu a vazut ca in dreptul numelui proprietarului scrie ca este decedat, astfel ca a trimis echipajul la numele si adresa respective.

Avand in vedere situatia data, amenda este nula, iar institutia anunta ca regreta eroarea facuta de angajatii sai.