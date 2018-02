Pana miercuri la ora 23.00, "va continua sa ninga moderat cantitativ in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei, unde local se va depune strat consistent de zapada. Temporar vantul va avea intensificari cu viteze de 45…55 km/h, iar in sud-est rafalele vor depasi 60 km/h, viscolind ninsoarea, spulberand si troienind zapada si diminuand vizibilitatea", arata Administratia Nationala de Meteorologie.

Pana la ora 20.00, va fi in vigoare un cod portocaliu in judetele Constanta, Tulcea Calarasi, Ialomita, Buzau si Braila, inregistrandu-se intensificari sustinute ale vantului, cu rafale in general de 55…65 km/h si local in jur de 70 km/h, iar ninsoarea va fi puternic viscolita, zapada spulberata si troienita si vizibilitatea va scadea sub 50 m. In cursul noptii de miercuri spre joi vor mai fi intensificari temporare ale vantului in Dobrogea, Moldova si la munte, spulberand zapada si diminuand vizibilitatea, anunta metetorologii.

Valul de frig se va intensifica

Cod portocaliu de ger

Pana vineri la ora 20.00, "valul de frig va persista si se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si va fi ger, mai ales dimineata si noaptea'', se arata in atentionare.Pana vineri la ora 20.00, se vor inregistra temperaturi scazute atat ziua, cat si noaptea. In, gerul va fi persistent in cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi coparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada.

Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade.

In cursul noptii de vineri spre sambata temperaturi sub pragul de ger (-10 grade) se vor inregistra in Moldova, local in Maramures, Transilvania, Muntenia si Dobrogea si pe arii restranse in Oltenia.

Incepand din noaptea de joi spre vineri si pana duminica vor fi intervale cu precipitatii in majoritatea regiunilor, dar mai ales in sud-vestul si sudul tarii. La inceput va ninge, apoi, trecator, vor fi precipitatii mixte si se va forma polei.