"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie – 3 martie 2018, sunt preconizate conditii meteorologice severe, cu vant puternic si precipitatii semnificative sub forma de ninsoare. Temperatura va inregistra valori negative, minimele inregistrand valori de -3°C in Londra si Inverness, -4°C la Edinburgh si Cardiff si -5°C la Manchester.



Autoritatile britanice au anuntat cod galben in regiunile: Central, Tayside & Fife, East Midlands, East of England, Grampian, Highlands & Eilean, Siar, London & South East England, North East England, North West England, Northern Ireland, Orkney & Shetland, SW Scotland, Lothian Borders, South West England, Strathclyde, Wales, West Midlands, Yorkshire & Humber si cod portocaliu in regiunile: Central, Tayside & Fife, Grampian, Highlands & Eilean, Siar, London & South East England, North East England, North West England, SW Scotland, Lothian Borders, South West England, Strathclyde, Wales, West Midlands, Yorkshire & Humber.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la Londra: +442076027328, +442076029833, +442076036694, +442076025193, +442076030572, +442076022065, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: +447738716335", arata MAE intr-un comunicat.