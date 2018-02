"Ziua Protectiei Civile este un moment care ma face sa fiu mandra ca am ocazia sa ii felicit si sa ii salut cu respect pe cei care si-au luat un angajament fata de semeni si fata de tara si isi risca viata incercand sa-i salveze pe semenii lor aflati in pericol.

'CU VIATA MEA APAR VIATA!' este deviza lor, iar curajul si spiritul de sacrificiu de care dau dovada in fiecare misiune ne arata tuturor ca nu este o simpla lozinca. Este un crez pe care il au doar cei nascuti cu anumite calitati, cei care depun eforturi pentru protejarea populatiei prin exercitiu, coordonare si solidaritate.



Nu putine au fost ocaziile in care, in urma unor situatii de urgenta, instituirea starii de normalitate nu a fost deloc o misiune simpla! Au fost momente in care operatiunile de salvare au fost mai presus de orice sacrificiu! Au fost cazuri in care curajul a depasit orice limita, iar protejarea populatiei si a bunurilor au devenit principalul obiectiv al unei interventii.

Astazi si in aceasta perioada de timp, cand o mare parte din tara este incercata de viscol si ger, acesti oameni isi risca viata incercand sa-i salveze pe semenii lor aflati in pericol.

Sunt onorata sa pot sa le multumesc public celor ce pun viata semenilor inainte de propria viata si care din dorinta de a veghea la siguranta noastra, devin eroi pentru noi toti!

La multi ani si la cat mai multe vieti salvate!", a scris Carmen Dan pe Facebook.