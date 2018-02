Update 11:10- CFR Calatori a anulat miercuri, pana la ora 10:10, un numar de 120 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile

Un numar de 16 curse aeriene inregistreaza intarzieri de pana la 60 de minute miercuri dimineata, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor, dar nicio o cursa nu a fost anulata, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).



"Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. In cursul diminetii, 16 curse aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 30-40 de minute si, punctual, de pana la 60 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare si/sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo", sustin reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti.

Pe ambele aeroporturi ale Capitalei se intervine constant cu utilaje proprii pentru a se asigura operarea in conditii de siguranta.

Informatii in timp real despre situatia zborurilor pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti pot fi gasite aici.

In Teleorman 10 tronsoane de drumuri sunt inchise; mai multe masini au fost blocate in zapada

In Vaslui- drum judetean blocat si scoli inchise in doua comune din cauza ninsorii

CNAIR: Circulatie rutiera inchisa pe autostrazile A2 si A4 si pe 24 drumuri nationale

Circulatia rutiera este inchisa pe 19 drumuri nationale din judetele afectate de viscol si pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea), iar pe 10 sectoare de drum au fost instituite restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit CNAIR, drumurile inchise sunt: DN 2 Lilieci - Ciocarlia, DN 2A Harsova - Ovidiu, DN 2C Tovarasia - Slobozia, DN 2N Bogza - Dumbraveni, DN 3 Branesti - Constanta, DN 3A Lehliu - Drajna, DN 3B - Pod Calarasi - Fetesti, DN 3C Constanta - Ovidiu, DN 4 Popesti Leordeni - Oltenita, DN 21 Slobozia - Calarasi, DN 22A Topolog - Harsova, DN 22C Cernavoda - Murfatlar; DN 23B Maicanesti - Ciorasti, DN 31 Cuza Voda - Oltenita, DN 41 Oltenita - Plopsoru, DN 5A Adunatii Copaceni - Hotarele, DN 5B Giurgiu - Ghimpati, DN 65A Rosiorii de Vede - Turnu Magurele si DN 65 E Furculesti - Bogdana, DN 21, intre Insuratei si Slobozia, pe DN 3 A, intre Drajna si Fetesti, pe DN 22 A, intre Cataloi si Ciucurova, pe DN 2C intre Costesti si Slobozia si pe DN 2, intre Ciocarlia si Spataru.

De asemenea, compania de drumuri a instituit restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe DN 22 Smardan - Baia, DN 22D Horia si 2 cantoane, DN 22E Garvan - I.C. Bratianu, DN 22F Izvoarele - Nalbant, DN 2A Malu - Slobozia, DN 3A Drajna - Fetesti, DN 2A Urziceni - Ion Roata.

Restrictia pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone a fost instituita pe urmatoarele drumuri nationale: DN 22D Macin - Horia, DN 38, Agigea - Negru Voda, iar pe DN 5 Adunatii Copaceni - Remus a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala mai mare de 12 tone.

CNAIR precizeaza ca a intervenit cu 1.314 de autoutilaje si a raspandit peste 4.222 de tone de materiale antiderapante, la nivel national, in perioada 27 februarie, ora 17:00 - 28 februarie, ora 5:00.



Reprezentantii CNAIR SA actioneaza in permanenta in toate zonele afectate, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta.

CNAIR face apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.

Informatii suplimentare privind starea retelei de drumuri nationale pot fi obtinute de la Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe pagina de internet a institutiei, dar si pe paginile de Facebook si Twitter.

CFR SA: 100 de trenuri Regio si Interregio, anulate



"Traficul feroviar la aceasta ora se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant de pana la 60 km/h, graficul trenurilor pe intreaga retea fiind insa adaptat pentru a se putea asigura transportul catre toate centrele urbane. Pana la aceasta ora nicio linie de cale ferata nu a fost inchisa, dar a fost restrictionata circulatia pe anumite segmente de cale ferata, masura necesara pentru a permite continuitate in traficul feroviar, dar si posibilitatea de a se actiona, atunci cand situatia o impune, cu mijloace de interventie si pluguri pentru deszapezire", se precizeaza intr-un comunicat al CFR Calatori remis miercuri dimineata se precizeaza intr-un comunicat al CFR Calatori remis miercuri dimineata AGERPRES

Circulatia a fost restrictionata pe anumite segmente de cale ferata, iar 100 de trenuri Regio si Interregio au fost anulate pentru prima parte a zilei, informeaza miercuri dimineata Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA.Operatorul national de transport feroviar de calatori, CFR Calatori, a anulat pentru prima parte a acestei zile 100 de trenuri Regio si Interregio, calatorii avand insa la dispozitie alte garnituri care circula pe aceleasi relatii.

In acest moment, din cauza rafalelor puternice de vand de pana la 60-70 km/h, pe 9 intervale de statii din jumatatea de sud a tarii trenurile circula doar cu tractiune Diesel, iar pe un segment de cale ferata trenurile circula cu viteza redusa de 50 km/h.



Tronsoane pe care se circula in conditii speciale sunt Buzau - Faurei - viteza de circulatie de 50 km/h, pe firul I, Caracal- Corabia - se circula doar cu locomotive diesel-electrice(DA), Ciulnita - Urziceni - se circula doar cu locomotive DA, Constanta-Mangalia - se circula doar cu locomotive DA, Craiova - Calafat - se circula doar cu locomotive DA, Tulcea - Medgidia - se circula doar cu locomotive DA, Rosiori Nord - Zimnicea - se circula doar cu locomotive DA, Rosiori Nord - Turnu Magurele - se circula doar cu locomotive DA, Giurgiu - Videle - se circula doar cu locomotive DA.



Pe segmentul de cale ferata Videle - Giurgiu se actioneaza cu plug pentru deszapezire, iar personalul feroviar intervine constant pentru curatarea liniilor si a componentelor de cale ferata, la intrarea si iesirea din gari.



"CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, mentine permanent legatura cu toti operatorii de transport feroviar de calatori si de marfa (OTF) astfel incat, functie de evolutia vremii, traficul feroviar sa fie asigurat pe toate magistralele feroviare. In situatia in care sunt necesare modificari de grafic, toti operatorii de transport feroviar de calatori sunt avizati, astfel incat acestia sa poata publica pe site-urile proprii informatii actualizate despre trenurile inscrise in grafic", precizeaza compania.

Giurgiu: Trei drumuri nationale care strabat judetul sunt inchise; pe DN 5 se circula cu restrictii



"Din aceasta dimineata judetul Giurgiu se afla din nou sub cod portocaliu pentru intensificari ale vantului si caderi de zapada, in aceste conditii DN 41 Oltenita- Calarasi - Daita - Giurgiu, DN 5A Adunatii Copaceni - Hotarele - Giurgiu si DN 5B Ghimpati-Giurgiu fiind inchise", se arata intr-un comunicat de presa transmis de CJSU Giurgiu.

Pe drumurile din judet se circula in conditii de iarna

Informatii in timp real despre localizarea exacta a unui tren aflat in circulatie puteti afla de pe site-ul cfr.ro - domeniul Trenul meu.Trei drumuri nationale care strabat judetul Giurgiu sunt inchise miercuri, iar pe DN 5 Bucuresti - Giurgiu se circula in conditii de iarna cu restrictii pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU).Totodata, pe DN 5 Bucuresti - Giurgiu se circula cu restrictii de tonaj pentru masinile cu masa mai mare de 12 tone.Conform datelor transmise de ENEL Distributie Muntenia, pe liniile de tensiune medie nu sunt probleme, iar pe cele de tensiune mica sunt 20 de apeluri pentru defectiuni individuale. Se lucreaza cu toate echipele disponibile, pentru remedierea situatiei.

Toate scolile din judetul Giurgiu raman inchise si miercuri.

In judetul Giurgiu a reinceput sa ninga viscolit, in noaptea de marti spre miercuri, stratul de omat este de aproximativ 50 de centimetri, iar acolo unde zapada a fost viscolita, troienele au inaltimi si de peste un metru si jumatate.

Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR.



Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Vrancea, Dolj, Olt.

Din cauza vremii nefavorabile, un numar de 107 trenuri sunt anulate la Bucuresti, Constanta, Craiova si Galati. Totodata, trei curse aeriene au fost anulate pe aeroportul din Craiova si o alta, la Brasov.

In prezent sunt inchise toate cele patru porturi maritime de la Marea Neagra, Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, in judetul Constanta, iar in judetul Tulcea ramane inchisa Bara Sulina. De asemenea, raman inchise, din cauza vantului puternic, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov, potrivit Infotrafic.