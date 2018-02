Pacientii internati la spitalul din Bistrita au inceput sa primeasca fructe la masa de pranz, o data sau de doua ori pe saptamana.

"Anumite persoane angajate ale spitalului au fost prinse sustragand hrana pacientului. Am dispus intrarea lor in comisia de disciplina cu propunere de desfacere a contractului de munca. Este un lucru, din punctul meu de vedere, inacceptabil, pentru ca te chinui sa faci conditii si, pe de alta parte, din interior, esti sapat. Nu vom accepta lucrurile acestea, facem controale permanente. Vreau sa le atrag atentia ca acelasi lucru se va intampla pentru oricine care va face lucruri in detrimentul pacientului. Este vorba, deocamdata, despre o infirmiera care a spus ca a luat practica de la o alta infirmiera, de pe alta sectie. Este vorba despre personal auxiliar, despre infirmiere care participa la distributia hranei. Au furat bananele. In urma unui control, au fost gasite in dulapul personal al lor”, a afirmat managerul spitalului, Gabriel Lazany, potrivit Stirileprotv.

Managerul sustine ca in cadrul spitalului au fost aplicate si alte sanctiuni, cum este cazul medicului care a refuzat sa consulte un pacient si a primit avertisment.

“Am avut medic care a refuzat un consult in UPU, si medicii de la UPU i-au facut referat. Sunt chestii care nu sunt acceptabile intr-un spital, pentru ca nu fiecare face ce vrea. Sunt legi care trebuie respectate. Acum, de la 1 martie, vor creste si salariile personalului medical. Eu, cel putin, am speranta sa dispara orice practica de genul acesta”, a mai spus managerul SJU Bistrita.