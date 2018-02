"Demersul Patriarhiei Romane vizeaza doar terenul din spatele Asezamantului social ‘Justinian Patriarhul’ si constituie o solicitare de revenire la PUZ-ul initial, de teren cu destinatie rezidentiala, asa cum a fost anterior construirii unui mare centru comercial din zona. Actuala solicitare, perfect legala, a Patriarhiei Romane urmareste scoaterea din categoria regimului industrial si trecerea in cel rezidential a terenului respectiv, cu un regim de inaltime mai mare, raportat la zona. Scopul este acela de a se ajunge la o valoare corecta a terenului, pentru o eventuala vanzare a acestui teren, exclusiv in scopul de a organiza si sustine activitatile social-filantropice si culturale ale centrelor Patriarhiei Romane din Bucuresti si Ilfov. Daca pe acel teren va fi construit un imobil, acesta nu va apartine Patriarhiei Romane, care nu construieste “cartiere” rezidentiale, ci lacasuri de cult sau centre sociale si culturale bisericesti", informeaza un comunicat transmis de Patriarhia Romana, potrivit Stirileprotv.

Aceeasi sursa anunta ca terenul a fost achizitionat de Patriarhia Romana in anul 2006, pe o parte din el functionand deja Asezamantul social "Justinian Patriarhul", un centru comunitar format din doua unitati de asistenta sociala: unul de gazduire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice si unul de zi pentru copii proveniti din familii defavorizate, aflate in evidenta Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1.

Consilierul USR, Roxana Wring, a scris pe pagina oficial de Facebook ca Patriarhia Romana a cerut aviz pentru construirea unui ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 de metri patrati, pe strada Pajura. Blocurile ar urma sa aiba 8 etaje, ceea ce este peste regimul de inaltime al zonei respective.