"Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite in niciun fel, netemeinice si unele dintre ele sunt simple sustineri care nu se confirma cu nimic din realitate. Pentru unele dintre afirmatii, care sunt extrem de grave din punctul meu de vedere, nu exista niciun fel de proba, sens in care acest punct de vedere, pe care il voi prezenta, l-am intocmit si in scris (...). Eu am depus si am pregatit un material privind activitatea de management desfasurata in perioada 2016 - semestrul I 2017, material care a fost predat Inspectiei Judiciare si la care, sunt convinsa, ministrul Justitiei a avut acces, insa nu am gasit niciuna din sustinerile mele in argumentele pe care dumnealui le-a prezentat", a spus Kovesi.

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.

Kovesi, despre afirmatii ministrului Justitiei potrivit carora a afectat "iremediabil imaginea Romaniei"

Laura Codruta Kovesi a explicat si afirmatia ministrului Justitiei potrivit careia "a afectat iremediabil imaginea Romaniei":

"Cu privire la afirmatiile 'de o gravitate fara precedent'. Nu stiu care sunt acelea. Nu stiu cum a masurat domnul ministru cat de grav sau cat de putin grav am afectat imaginea Romaniei. Faptul ca dumnealui a trebuit sa dea explicatii la intalnirile cu partenerii externi in Parlamentul European sau cu alti oficiali, nu vad care este legatura intre interviurile pe care le-am dat si faptul ca anumiti oficiali au pornit anumite discutii despre modificarile legislative. S-a dovedit ca exista vreo legatura? Nu stim. In conditiile in care mii de judecatori si procurori si-au exprimat opinii critice cu privire la aceste modificari, in conditiile in care atat DNA, Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar mai ales CSM a dat aviz negativ si a criticat anumite propuneri de modificari legislative, este absolut subiectiv sa sustii ca oficiali europeni sau cei noua ambasadori care s-au prezentat intr-o zi la Ministerul Justitiei au facut acest lucru pentru ca procurorul sef al DNA a criticat anumite dispozitii din lege", a spus Kovesi.

Kovesi: Nu se falsifica probe in DNA

Laura Codruta Kovesi a subliniat marti ca in Directia Nationala Anticoruptie nu se falsifica probe.

"Nu se falsifica probe in DNA", a afirmat Kovesi la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care discuta solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sa din functia de procuror-sef al DNA.