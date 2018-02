Medicul a plecat de la spital marti dimineata si a luat un taxi pentru a ajunge acasa.

In momentul in care clientul i-a cerut sa nu fumeze in masina, taximetristul a devenit violent si a inceput sa tipe, dupa care i-a cerut medicului sa coboare din masina, a declarat cardiologul.

Odata iesit din taxi, medicul Gabriel Tatu a vrut sa faca fotografii masinii, moment in care taximetristul a deschis portiera si l-a lovit.

Medicul cardiolog a raportat incidentul la 112.



"Medicul cardiolog Gabriel Tatu pleaca de la Spitalul Floreasca si incearca sa ia un taxi. Taxi autorizat. Soferul pleaca in cursa si intreaba pasagerul daca poate sa fumeze! Pasagerul il roaga sa nu o faca. Soferul insista. In final, incepe sa urle, trage pe dreapta si cere pasagerului sa coboare si sa ia alt taxi pentru ca el este dependent de tigara. Pasagerul ii spune ca nu a mai intalnit o astfel de situatie nicaieri in lume. Soferul urla si mai tare. Este prevenit ca i se vor face fotografii. In timp ce este fotografiat de langa masina deschide brusc portiera dreapta si il loveste pe medic”, precizeaza postarea de pe pagina de Facebook 2035 fara tutun.

Compania a decis sa il dea afara pe taximetrist, angajat al unei firme colaboratoare a Plecanul Taxi. Barbatul se angajase in urma cu doar patru zile.

"Nu stam la discutii, a fost dat afara imediat. Noi suntem foarte drastici, avem niste reguli stricte, dar pe multi nu poti sa ii redresezi, zic ca suntem dictatori, ca ce atatea reguli. Care vor sa accepte si sa isi schimbe comportamentul, bine, care nu, pleaca. Acest taximetrist nu este angajatul firmel Pelicanul, ci al unei firme cu care noi colaboram. A fost dat afara. Problema e ca, de multe ori, nu se iau masuri impotriva soferului, chiar daca sunt depuse plangeri la 112", a declarat Mihai Ghisa, seful companiei de taxi Pelicanul, potrivit Digi24.