Circulatia autovehiculelor este oprita din cauza conditiilor meteorologice, marti dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 30 de drumuri nationale, precum si pe 41 de drumuri judetene, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

In judetul Teleorman sunt inchise DN 65E Rosiorii de Vede - Furculesti, DN 51 Alexandria - Izvoarele si DN 65A pe tronsoanele Turnu Magurele - Rosiorii de Vede si Scrioastea - Dobrotesti.

In Calarasi sunt inchise circulatiei toate cele sapte drumuri nationale care tranziteaza judetul. Este vorba despre DN 41 pe tronsonul Cascioarele-Chirnogi - Oltenita, DN 3 pe tronsonul Branesti - Cuza Voda, DN 3A pe tronsonul Lehliu - Fetesti, DN 21 pe tronsonul Drajna - Calarasi, DN 3B pe tronsonul Calarasi - Fetesti, DN 4 pe tronsonul Frumusani - Oltenita si DN 31 pe tronsonul Manastirea - Cuza Voda.

In judetul Giurgiu nu se circula pe DN 5 (tronsonul 1 Decembrie - Giurgiu), DN 5A (tronsonul Falastoaca - Izvoarele) si DN 41 (tronsonul Daita - Cascioarele), iar in Ialomita pe DN 21 (tronsonul Slobozia - Drajna), DN 3A (Drajna - Fetesti), DN 2A (tronsonul Urziceni - Giurgeni) si DN 3B (tronsonul Fetesti - Chirana).

De asemenea, in judetul Vrancea sunt inchise doua drumuri nationale, DN 2N (tronsonul Bogza - Dumbraveni) si DN 23B (tronsonul Maicanesti - Ciorasti).

In judetul Tulcea sunt inchise patru drumuri nationale. Este vorba despre DN 22 pe tronsonul Baia - limita cu judetul Constanta, DN 22A pe tronsonul Cataloi - limita cu judetul Constanta, DN 22D pe tronsonul Horia - Ciucurova - Doua Cantoane si DN 22F pe tronsonul Izvoarele - Nalbant.

Alte sapte drumuri sunt inchise in judetul Constanta: DN 3 pe tronsonul Murfatlar - Ostrov, DN 2A pe tronsonul kilometric 127 - 196 (Harsova - intrare Ovidiu), DN 3C pe tronsonul Constanta - Ovidiu, DN 22C pe tronsonul Murfatlar - Cernavoda, DN 38 pe tronsonul Agigea - Negru Voda, DN 22 Ovidiu - Mihai Viteazul si DN 22A Harsova - Saraiu.



Sunt inchise circulatiei si 41 de drumuri judetene din Teleorman, Dolj, Olt, Giurgiu, Constanta, Tulcea si Calarasi, precum si sapte drumuri comunale din Constanta, Giurgiu si Dolj.

Potrivit comunicatului, restrictii pentru autovehiculele de peste 7,5 tone au fost impuse pe DN 11 (tronsonul Bretcu - Oituz) si DN 5B (tronsonul Balanoaia - Ghimpati), iar pentru cele de peste 3,5 tone pe DJ 503 si DC 117, in judetul Giurgiu.

Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta, cu 36 de trenuri anulate, Craiova - cu 28 de trenuri anulate si Bucuresti - cu 18 trenuri anulate, alte trei curse fiind anulate pe raza Regionalei CFR Galati.

Dintre cele 15 curse aeriene anulate, opt erau din Bucuresti, sase din Craiova si una din Sibiu.

Aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta a fost inchis incepand cu ora 6,30.



"In judetul Constanta au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Midia si Mangalia. De asemenea, in judetul Tulcea a fost inchisa Bara Sulina. In judetul Teleorman, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov au fost inchise, din cauza vantului puternic", precizeaza sursa citata.