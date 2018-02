Bebelus de 6 luni, ucis de logodnicul mamei, la doar cateva zile dupa ce a cerut-o in casatorie

Chasye Dearing, un bebelus in varsta de 6 luni a fost ucis de logodnicul mamei sale, Dwayne Lindsey, pe care o ceruse in casatorie cu doar cateva zile inainte de a comite crima, in iunie 2016.