"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, in perioada 26 – 27 februarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare, insotite de vant puternic si temperaturi scazute si au fost emise urmatoarele coduri:

Cod rosu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si vant puternic in urmatoarele regiuni: Smolian si Kardjali. In aceste regiuni vor cadea insemnate cantitati de precipitatii sub forma de ninsoare. Stratul de zapada va ajunge la 40 cm. Vantul va sufla dinspre nord-est atingand o viteza medie de 15-20 m/sec. Viscolul va duce la formarea troienelor de zapada;

Cod portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si temperaturi scazute in urmatoarele regiuni: Vidin, Montana, Vrata, Pleven, Loveci, Gabrovo, Veliko Tarnovo si Targoviste. In aceste regiuni vor cadea insemnate cantitati de precipitatii sub forma de ninsoare. Stratul de zapada va ajunge la 20-30 cm, iar in zonele montane la 35 cm. Vantul va sufla dinspre nord-est, atingand o viteza medie de 20-30 m/sec. Viscolul va duce la formarea troienelor de zapada si se vor inregistra temperaturi mult scazute sub zero grade si pe timpul zilei;

Cod portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si vant puternic in urmatoarele regiuni: Dobrici, Varna, Burgas, Sliven, Yambol, Ruse, Razgrad, Silistra si Sumen. In aceste regiuni vor cadea insemnate cantitati de precipitatii sub forma de ninsoare. Stratul de zapada va ajunge la 10-20 cm, iar in zonele montane la 30 cm. Vantul va sufla dinspre nord-est atingand o viteza medie de 15-20 m/sec. Viscolul va duce la formarea troienelor de zapada. Va fi frig fiind inregistrate temperaturi sub zero grade si pe timpul zilei;

Cod portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare in urmatoarele regiuni: Sofia Regiune, Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora si Haskovo. In aceste regiuni vor cadea insemnate cantitati de precipitatii sub forma de ninsoare. Stratul de zapada va ajunge la 10-30 cm, iar in zonele montane la 30-35 cm. Viscolul va duce la formarea troienelor de zapada.

Se pot obtine informatii despre starea vremii de pe site-ul www.weather.bg, informatii despre starea actuala a drumurilor de pe aplicatia gratuita LIMA (doar in limba bulgara) www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agentiei “Infrastructura Rutiera” – www.api.bg si non-stop de la numarul de telefon 070013020. In cadrul Agentiei mentionate functioneaza pe parcursul intregului an, in regim non-stop, Centrul Situational, care colecteaza si sintetizeaza datele privind situatia drumurilor republicane/publice", arata MAE