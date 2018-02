In total, sase clase invata in containere amenajate. Profesorii sunt de parere ca in aceste containere sunt conditii ca intr-o sala de cursuri normala.

La scoala 30 sunt peste 1700 de elevi, astfel ca pentru a face fata, conducerea a decis sa amenajeze 6 noi sali de clasa, in containere modulare.

"Avantajele sunt multe, ele sunt spatioase, au 60 de metri patrati, sunt dotate cu mobilier, tabla, videoproiector, de asemenea, cu incalzire, iar pe timp de vara cu ventilare", a declarat directorul scolii, Mihaela Sora.

Parintii isi fac vize de florant pentru a-si aduce copiii la o scoala cat mai buna.

Profesorii se arata multumiti de conditiile din containerele modulare.

"De foarte multe ori pot sa spun ca aici este mai bine, se poate regla temperatura. Sunt o solutie mai la indemana", a declarat Ovidiu Dorobantu, invatator.