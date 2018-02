Organizatorii l-au invitat pe roman sa strabata un traseu cu 60 de km mai lung decat cel de anul trecut.

Tibi Useriu va avea de mers 617 km in conditii de iarna, la temperaturi de pana la minus 50 de grade.

Useriu nu este singurul roman care ia parte la acest concurs, alti trei conationali, printre care si o femeie fiind inscrisi in competitie: Levente Polgar, Avram Iancu si Florina Iofcea.

La editia cu numarul 10 a Ultra-maratonului Arctic participa 23 de sportivi.

"Cand am terminat aceasta competitie am zis ca daca mai erau 500 de m muream, cadeam jos, daca mai era 1 km era gata si ei au zis mai in gluma mai in serios , mai punem 60 de km in plus sa vedem cum ii duceti. Trebuie sa ai un gram de nebuneala", a declarat romanul Tibi Useriu, potrivit Stirileprotv.

Intrebat ce parte din traseu i se pare cea mai grea, romanul a recunoscut ca Ice-roadul: "un drum de gheata, in editiile anterioare a fost de 160 de km acum e de 290 de km si le-am zis si organizatorilor ca- ma scoti din toate mintile- frigul este foarte puternic, calota glaciara suna extem de tare ca zici ca acum se rupe tot sub tine".

Ultra-maratoul incepe pe 9 martie la Yukon si se termina la Tuktoyaktuk.

Dupa aceasta competitie, romanul are la dispozitie 5 saptamani pentru a se reface, dupa care va participa si la Maratonul Everestului.