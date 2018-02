"Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante pentru Romania nu poate fi decat benefica si pentru Romania si pentru romani. Am vorbit de Centenar, am vorbit de presedintia Consiliului UE, de faptul ca trebuie sa mergem cu acelasi mesaj si cu un proiect comun. Domnul presedinte a fost de acord. Am vorbit si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu presedintele Senatului si cred ca pe proiecte importante pentru Romania trebuie sa avem echilibru si sa mergem impreuna. Nu am motive sa ma indoiesc pana la acest moment de acest lucru. Am mai avut o discutie legata tot de aceste aspecte si cred ca lucrurile asa trebuie sa functioneze. Pana in acest moment nu am nici un motiv sa ma indoiesc ca acest lucru va functiona", a declarat Viorica Dancila, duminica, la Romania TV.

Intrebata daca in momente cheie a simtit nevoia sa-l sune sau sa ia legatura cu seful statului, premierul a spus ca isi doreste ca in cazul in care sunt ''momente sau lucruri importante'' presedintele sa se consulte cu toti cei implicati, scrie Agerpres.



"Daca vor fi momente importante sau lucruri importante sper ca domnul presedinte sa sune la guvern, sa existe o consultare cu toti cei implicati si care pot aduce plusvaloare si unitate intre romani in acest an atat de important cum este Anul Centenar".