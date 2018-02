Update 22:52- Protestele din Capitala si din celelalte orase s-au incheiat fara incidente.

Update 21:26- Protestatarii au inceput sa plece din Piata Victoriei.

Update 20:18- Peste 3.000 de oameni in Piata Victoriei; trafic inchis pe tronsonul dinspre Statuia Aviatorilor spre Victoriei.

Update 19:52- Peste 1.500 de oameni se afla duminica seara in Piata Victoriei. Protestatarii scandeaza "PSD - ciuma rosie!", "Justitie, nu coruptie!", "DNA sa vina sa va ia!", "Tudorele fa ceva, da-ti demisia!", "DNA nu uita, noi suntem de partea ta!", "Hotii!" si afiseaza mesaje precum "Noi gandim, nu ciordim!", "Justitie pentru toti!".

Jandarmeria a montat garduri de protectie in zona.

La Sibiu, peste 500 de persoane, potrivit organizatorului, Doru Apostu, marsaluiesc in centrul municipiului, purtand steaguri si pancarte cu lozinci impotriva ministrului justitiei, Tudorel Toader. Coloana de manifestanti se indreapta spre bd. Nicolae Balcescu, din centrul istoric al orasului.



Oamenii scandeaza "DNA te vom apara", "Iesiti din casa daca va pasa", "Tudorel sluga model","Justitie nu coruptie", "Demisia, partid de hoti si de mafioti".

Circa 300 de persoane protesteaza si la Timisoara, scandand "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "DNA sa vina sa va ia", "Tudorel sluga model", "PSD ciuma rosie", "Afara coruptia din tara", "Tudorel, Tudorel, luate-ar statul paralel".

Protestatarii cer demisia ministrului Toader si a guvernului iar presedintelui Klaus Iohannis ii cer sa nu accepte demiterea sefei DNA, scrie Agerpres

Peste 150 de persoane au iesit duminica seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta. Ignorand temperaturile scazute, avand pancarde cu mesaje precum "Jos avocatul infractorilor/ Voi stricati imaginea Romaniei/ Nu DNA si victimele hotiilor voastre/Aduceti fugarii sa plateasca", "Nu esti iesean, du-te in Teleorman", manifestantii scandeaza "In democratie hotii stau la puscarie", "DNA, DNA sa vina sa va ia", "Hotii la inchisoare, nu la guvernare", "Hotii, hotii, hotii", "Kovesi, nu uita, poporul e de partea ta", "Tudorel, nu uita, puscaria e casa ta".



"Am venit pentru ca nu e normal ca niste oameni care au condamnari sa ne conduca. Am ramas aici pentru ca vrem o Romanie ca afara fara sa plecam afara. Din pacate nu avem in acest moment o Romanie asa cum am dori sa fie. Solutia este atat cat putem cu mijloacele democratice pe care le avem sa incercam sa luptam sa aducem raza de normalitate la care speram toti. DNA nu sta intr-un singur om, dar tinand cont ca toata lumea in afara de PSD si cei din jurul lor lauda DNA-ul si pe doamna Kovesi pentru ce a reusit sa faca pana acum, nu e normal sa aduci niste acuzatii gratuite prin cine stie ce inregistrari masluite date pe la televiziuni si sa o dai afara fara a avea motive intemeiate. Am vazut in ultimii ani ca DNA a avut rezultate confirmate de instante. Nu au fost pana acum cazuri in care instanta sa spuna ca s-au fabricat probe la DNA", a spus unul dintre protestatarii din Piata Unirii.