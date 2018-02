"4.448 de operatori manuali, dintre care 2.692 sunt angajati ai firmelor de deszapezire iar 1.756 ai institutiilor subordonate Primariei Generale a Capitalei, un total de 21.429 tone stoc de material antiderapant. Cu alte cuvinte, suntem pregatiti atat ca resursa umana, cat si ca stocuri, cat si ca utilaje sa intervenim, pentru ca acest episod de iarna grea sa fie depasit la parametrii de civilizatie si confort pentru cetateni", a dat asigurari edilul-sef.

Primarul Gabriel Mutu a aratat ca la nivelul sectorului 6 societatea de salubrizare are deja pregatite utilajele in "capetele de program".

"Avem stocurile de material antiderapant bine dimensionate - 2.000 de tone de sare, 240 de solutie Ecotau. In plus, am dispus ca la primele ore, incepand de maine dimineata, sa se faca interventie pe tot ce inseamna statii RATB, intersectii principale, astfel incat persoanele care merg spre locurile de munca sa utilizeze mijloacele de transport in comun. Trebuie sa intelegem cu totii sa daca nu participam in sensul de a lasa arterele libere, ca sa putem interveni cu utilajele, nu vom putea face o actiune de deszapezire corecta si pe care s-o apreciem cu totii", a afirmat edilul.

Sefa Centrului National de Prognoza Meteorologica, Gabriela Bancila, a amintit ca temperaturile vor fi coborate, apropiate de extremele specifice acestei perioade, pana in dimineata zilei de 1 martie, scrie Agerpres.



"Zona municipiului Bucuresti se afla astazi sub incidenta unei atentionari cod galben privind valul de frig si pentru ca de maine acesta se va intensifica, inclusiv in zona Capitalei, Bucurestiul intra sub incidenta unei avertizari cod portocaliu de val de frig persistent, temperaturi coborate apropiate de extremele specifice acestei perioade, pana in dimineata zilei de joi, 1 martie. In tot acest interval de valabilitate a avertizarii cod portocaliu de ger, se vor inregistra atat pe parcursul noptilor, cat si in cursul zilei temperaturi in apropierea acestui prag, respectiv in apropierea pragului de minus 10 grade, iar vantul, care se va amplifica cel putin pe parcursul zilei de maine, va intensifica puternic senzatia de rece", a explicat Bancila.