Conform unor surse judiciare, barbatul s-ar fi aflat sub influenta drogurilor iar in momentul comiterii crimelor s-ar fi aflat in sevraj. El ar fi fiul unui oficial care lucreaza in cadrul Ambasadei Libiei in Bucuresti.

Tanarul are 23 de ani si locuieste intr-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei. El si-a injunghiat sambata seara prietena de 24 de ani, parasind apoi locuinta. Pe scara blocului el s-ar fi intalnit cu un vecin caruia i-a cerut bani si o tigara si pentru ca a fost refuzat, l-a injunghiat mortal si pe barbat.



A fost imobilizat de vecini, care au apelat numarul de urgenta 112, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje, potrivit hotnews.ro, care citeaza News.ro.

Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie dus la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.

Declaratiile vecinilor

a relatat o vecina, citata de romaniatv.net

"Au baut aici, au fost mai multi si cred l-a si injunghiat, m-am uitat cred ca era injunghiat in splina. Cred ca in maxim un minut a fost ultima suflare", a spus un alt vecin, conform digi24.ro.