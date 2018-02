Update- De asemenea, in Constanta au fost anulate cursurile in unitatile scolare luni. In Dolj, autoritatile au anuntat ca vor fi suspendate cursurile luni si marti. In egala masura, si la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava cursurile sunt suspendate luni si marti din pricina conditiilor meteorologice.



"Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil, aseara, azi noapte, azi dimineata si pana in acest moment, in legatura cu masurile care se impun, avand in vedere ca toate informatiile din partea ANM s-au confirmat pana acum, iar codul galben va deveni - cel putin dupa informatiile pe care le avem in acest moment - portocaliu, prin urmare, autoritatile, atat centrale, cat si locale, au responsabilitati legale pentru a diminua orice efecte neplacute si nedorite in legatura cu fenomenele meteo extreme. In primul rand ne intereseaza viata cetatenilor si sanatatea acestora si mai putin anumite critici. (...)

Am luat decizia ca luni si marti sa nu aiba loc cursuri in Bucuresti si probabil se va extinde aceasta decizie. (...) Este vorba despre vant, ger, doua fenomene suprapuse si de asemenea ninsoare temporar abundenta", a anuntat edilul Capitalei.

Firea a tinut sa mentioneze ca prefera sa se adopte masuri de preventie si sa fie vorba despre o usoara alerta suplimentara, decat sa existe victime, reamintind institutiilor responsabile pentru garantarea securitatii vietii cetatenilor ca "sunt panouri care stau sa cada, vantul se va intensifica", noteaza stirileprotv.ro.

Temperaturi de pana la -18 grade in Capitala, in urmatoarele zile

"De luni, de la ora 10:00, pana marti, ora 8:00, valul de frig se va intensifica, va fi ger in cea mai mare parte a intervalului, iar rafalele de vant vor accentua senzatia de rece. Ninsoarea va deveni abundenta, vantul se va intensifica pana la viteze de 60-65 km/h si va fi viscol. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de minus 9 grade, iar cea minima va fi de minus 12-minus 10 grade.

De marti, ora 10:00, pana miercuri, ora 8:00, valul de frig va persista si va fi ger indeosebi dimineata si noaptea; temperatura maxima va fi minus 8-minus 6 grade, iar cea minima se va situa in jurul a minus 15 grade. Va mai ninge, cu precadere in prima parte a zilei, dar atat ninsoarea cat si vantul vor diminua in intensitate - rafalele vor mai atinge la inceputului intervalului 35-45 km/h, apoi va deveni in general slab", potrivit meteorologilor.