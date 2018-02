"De luni, ora 04:00 pana marti la ora 20.00, este in vigoare un cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, viscol.

Din dimineata zilei de luni aria ninsorilor se va extinde treptat, dinspre sud-vest, cuprinzand majoritatea zonelor tarii.



In sudul Banatului, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei ninsorile vor fi moderate si local insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent; vantul va avea intensificari cu viteze de 45…55 km/h, iar in partea de sud-est a teritoriului peste 60…65 km/h, viscolind si spulberand zapada si diminuand vizibilitatea", potrivit meteorologilor.

Vizate sunt judetele Caras-Severin, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Vrancea, Vaslui, Galati.

Cod portocaliu

"Pe parcursul zilei de luni, in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman va ninge abundent si se va depune strat de zapada local de peste 30...40 cm, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 45...55 km/h, temporar viscolind ninsoarea", se arata in atentionare.

"In intervalul mentionat, in Municipiul Bucuresti si in judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea, vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de 55…65 km/h, local peste 70 km/h si vor fi perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m".



Luni, in intervalul 07:00- 23:00, se vor semnala ninsori abundente, temporar viscolite, strat consistent de zapada in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman;